Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 19 листопада?

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Місяць розповідає

На сьогоднішній день можна планувати початок подорожей — як на близькі, так і на далекі відстані. Звісно, у наш час такі рішення залежать від ситуації в кожному конкретному регіоні, але за першої-ліпшої нагоди просто необхідно купувати квиток — поїздка виявиться і приємною, і результативною.

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Місяць рекомендує

Будь-які вчинки сьогодні мають ґрунтуватися на інтуїції, а не на розумі: саме до неї необхідно «звертатися по пораду», тоді й справи підуть добре.

До фінансових операцій треба ставитися обережно, їхній успіх залежатиме від масштабу: так, дрібні виплати можна здійснювати сміливо, а від великих краще утриматися. Цей день — особливо його друга половина — сприятливий для зустрічі з друзями або сімейної вечері, на яку варто запросити всіх родичів — від літніх до найменших: позитивні емоції вам гарантовані.

Місяць застерігає

Не варто розпочинати реалізацію нового проєкту, краще набратися сил, а до рішучих дій взятися наступного тижня. Також дуже важливо відмовитися від самокритики — вона позбавить вас упевненості в собі.

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