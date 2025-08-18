ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 серпня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 серпня?

Місяць розповідає

Напружений і конфліктний день, протягом якого ймовірні сварки й конфлікти, для деяких із яких не буде приводу — вони виникатимуть буквально з повітря, що не робить їх менш небезпечними.

Місяць рекомендує

Необхідно вести спокійний і розмірений спосіб життя, спілкуючись тільки з тими, хто нам приємний, чи бодай не дратує, від тих, хто поводиться агресивно, бажано триматися подалі. Важливо обмірковувати кожен закуп, який ми вирішимо зробити цього дня, — гроші потрібно витрачати обачливо, не спричиняючи собі зайвих витрат.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна хвалитися своїми досягненнями, якої б життєвої сфери вони не стосувалися, у іншому разі замість похвали і схвалення від людей, на яких хочеться справити враження, ми отримаємо прямо протилежний результат — щонайменше насмішку, а щонайбільше — зауваження або догану від керівництва.

Читайте також:

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie