Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 серпня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 серпня?

Місяць розповідає

Напружений і конфліктний день, протягом якого ймовірні сварки й конфлікти, для деяких із яких не буде приводу — вони виникатимуть буквально з повітря, що не робить їх менш небезпечними.

Місяць рекомендує

Необхідно вести спокійний і розмірений спосіб життя, спілкуючись тільки з тими, хто нам приємний, чи бодай не дратує, від тих, хто поводиться агресивно, бажано триматися подалі. Важливо обмірковувати кожен закуп, який ми вирішимо зробити цього дня, — гроші потрібно витрачати обачливо, не спричиняючи собі зайвих витрат.

Реклама

Місяць застерігає

У жодному разі не можна хвалитися своїми досягненнями, якої б життєвої сфери вони не стосувалися, у іншому разі замість похвали і схвалення від людей, на яких хочеться справити враження, ми отримаємо прямо протилежний результат — щонайменше насмішку, а щонайбільше — зауваження або догану від керівництва.

Читайте також: