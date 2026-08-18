ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 серпня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 серпня?

Місяць розповідає

День, коли плани та наміри перетворюються на рішучі дії, коли, проаналізувавши раніше припущені помилки та таким чином скинувши тягар з плечей, можна розпочати рух до поставленої мети, якої б сфери життя вона водночас не стосувалася.

Місяць рекомендує

Потрібно бути готовим до будь-яких подій, переважно пов’язаних із появою в нашому житті людей, стосунки з якими обірвалися, не добігши кінця. Тепер настав час розібратися, чи потрібний нам цей зв’язок, і ухвалити відповідне рішення — продовжити його чи остаточно завершити. Також дуже важливо звернути увагу на сни, які бачимо зараз, — у них можна отримати важливу пораду від власної підсвідомості.

Місяць застерігає

У цей час не варто розпочинати глобальні ділові проєкти — вони не будуть успішними, та й від фінансових операцій, незалежно від їхнього масштабу, з тієї ж причини слід утриматися.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie