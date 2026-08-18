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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 серпня
Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 серпня?
Місяць розповідає
День, коли плани та наміри перетворюються на рішучі дії, коли, проаналізувавши раніше припущені помилки та таким чином скинувши тягар з плечей, можна розпочати рух до поставленої мети, якої б сфери життя вона водночас не стосувалася.
Місяць рекомендує
Потрібно бути готовим до будь-яких подій, переважно пов’язаних із появою в нашому житті людей, стосунки з якими обірвалися, не добігши кінця. Тепер настав час розібратися, чи потрібний нам цей зв’язок, і ухвалити відповідне рішення — продовжити його чи остаточно завершити. Також дуже важливо звернути увагу на сни, які бачимо зараз, — у них можна отримати важливу пораду від власної підсвідомості.
Місяць застерігає
У цей час не варто розпочинати глобальні ділові проєкти — вони не будуть успішними, та й від фінансових операцій, незалежно від їхнього масштабу, з тієї ж причини слід утриматися.
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