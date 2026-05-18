Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 травня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 травня?

Місяць розповідає

День, коли негатив — нехай і незначною мірою — присутній у нашому житті, але з огляду на невеликі масштаби, ми спрямовуємо його не проти оточення, а проти самих себе. У такі дні нам властиво бути незадоволеними самими собою — своїми професійними досягненнями, фінансовим і сімейним станом і життям загалом. Робити зі свого настрою далекосяжні висновки не варто: вони — не більше ніж вплив місячних енергій, від якого вже завтра нічого не залишиться.

Місяць рекомендує

Негативну енергію, яка може долати нас цього дня, потрібно трансформувати в позитивну — тоді навіть вона принесе не шкоду, а користь. Працювати сьогодні потрібно не в колективі, а на самоті — тільки в такому разі можна розраховувати на серйозні професійні результати.

Місяць застерігає

Протягом дня важливо уникати галасливих компаній, алкоголю та переїдання. Насамперед це стосується тих, у кого є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, але й абсолютно здоровим слід дотримуватися цього правила. Будь-які медичні процедури слід відкласти — вони можуть бути небезпечними. Також небажано бездумно розпоряджатися грішми — усі закупи мають бути продуманими.

