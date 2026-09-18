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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 вересня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, якими характеристиками відзначаються конкретні місячні доби, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 19 вересня?
Місяць розповідає
Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, коли необхідно уникнути впливу на себе та своє життя будь-якого зла, яке може проникнути в нього ззовні та негативно позначитися на нашому внутрішньому світі.
«Луна» рекомендує
Можна — і треба прощати образи, яких можуть завдати нам інші люди: така поведінка буде високо оцінена Всесвітом. Якими б справами ми сьогодні не вирішили зайнятися — найімовірніше, це будуть побутові справи — не варто братися за нові проекти, потрібно завершувати ті, що були розпочаті раніше.
Місяць застерігає
Не варто дозволяти страхам і фобіям, які сьогодні з’являться нібито з нізвідки, зіпсувати нам день. Не можна допускати злих думок і недобрих намірів — від них потрібно позбуватися відразу ж, як тільки вони з’являться, не даючи їм запрограмувати нашу поведінку. Не варто займатися справами, від яких у вихідний день можна відмовитися, і вирішувати фінансові питання — у суботу з цим можуть виникнути складнощі, але бажано все-таки прислухатися до порад зірок.
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