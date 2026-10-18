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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 жовтня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 19 жовтня?
Місяць розповідає
Цей день підходить для будь-яких починань, що є особливо сприятливим — і логічним — для початку робочого тижня.
Місяць рекомендує
Можна братися до роботи над новими проєктами, відкривати власну справу та розпочинати ремонт у будинку — як косметичний, так і капітальний. Будь-які ініціативи цього дня приречені на успіх, особливо якщо не форсувати події, а рухатися до поставленої мети без поспіху, але з упевненістю у власних силах. Тим, хто давно збирався попросити керівництво про надбавку до зарплати або підвищення на посаді, не варто зволікати: кращого часу, ніж сьогодні, не знайти. Можна — і потрібно — ухвалювати важливі рішення, але за однієї умови: не варто робити це поспіхом, не продумавши всі ймовірні наслідки та не зваживши всі за і проти, інакше легко серйозно помилитися.
Місяць застерігає
Небезпечно довіряти малознайомим людям, які можуть вдавати, ніби хочуть вам допомогти, а насправді переслідуватимуть корисливі цілі: варто брати під сумнів будь-які їхні слова.
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