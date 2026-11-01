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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2–3 листопада

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць у ці дні — 2–3 листопада?

Місяць розповідає

У 24-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, негатив попереднього періоду зникає або перетворюється на позитив, головне — не витрачати енергію даремно.

Місяць рекомендує

Час сприятливий для будь-яких задумів, так чи інакше пов’язаних із творчістю: її рекомендується вносити навіть у вирішеннях суто технічних завдань. На цей період можна планувати презентації важливих проєктів — вони пройдуть на найвищому рівні. Дні сприятливі для покращення навколишнього простору, і почати бажано з власної домівки — наприклад, розпочати ремонт або хоча б влаштувати серйозне прибирання.

Місяць застерігає

У професійному плані дуже важливо не кидати розпочате на півдорозі, а довести все до кінця, тому те, що перебуває зараз у роботі, треба завершити і лише потім братися до нових проєктів. Також дуже важливо робити все вчасно, не занедбавши справи — як робочі, так і побутові, інакше вони перетворяться на снігову кулю, вибратися з якої виявиться зовсім непросто.

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