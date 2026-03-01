ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 березня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 березня?

Місяць розповідає

День потужної космічної енергії, яка принесе удачу всім, хто перейде від слів і вагань до активних дій. У такому разі будь-яка робота потребуватиме набагато менше часу й зусиль, ніж зазвичай.

Місяць рекомендує

Закінчивши важливий робочий проєкт, не варто одразу ж здавати його начальству — необхідно ретельно перевірити всі дані й лише потім передавати його до інстанцій. Оскільки настрій цього дня коливатиметься від позначки «плюс» до позначки «мінус» і навпаки, бажано максимально стримувати свої емоції: якщо не вдасться зробити це зусиллям волі, можна — і потрібно — вдатися до заспокійливих засобів, наприклад, трав’яного збору з легким седативним ефектом.

Місяць застерігає

Нинішній день категорично не підходить для лінощів і бездіяльності — проспавши його, ми не скоро отримаємо такі самі умови — і, як наслідок, шанси — для успішної роботи.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie