Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 березня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 березня?

Місяць розповідає

День потужної космічної енергії, яка принесе удачу всім, хто перейде від слів і вагань до активних дій. У такому разі будь-яка робота потребуватиме набагато менше часу й зусиль, ніж зазвичай.

Місяць рекомендує

Закінчивши важливий робочий проєкт, не варто одразу ж здавати його начальству — необхідно ретельно перевірити всі дані й лише потім передавати його до інстанцій. Оскільки настрій цього дня коливатиметься від позначки «плюс» до позначки «мінус» і навпаки, бажано максимально стримувати свої емоції: якщо не вдасться зробити це зусиллям волі, можна — і потрібно — вдатися до заспокійливих засобів, наприклад, трав’яного збору з легким седативним ефектом.

Місяць застерігає

Нинішній день категорично не підходить для лінощів і бездіяльності — проспавши його, ми не скоро отримаємо такі самі умови — і, як наслідок, шанси — для успішної роботи.

