- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 грудня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 2 грудня?
Місяць розповідає
День, коли минуле — зокрема, й давно та успішно забуте — повертається в наше життя. Мета цього процесу — поставити нас перед розв’язанням питань, які стосуються найрізноманітніших сфер нашого життя і свого часу не отримали остаточного завершення, тож доведеться зробити це зараз, хочемо ми того чи ні.
Місяць рекомендує
Складуться сприятливі умови для продажу навіть залежаного товару — на нього знайдеться несподіваний і щедрий покупець. Час також ідеально підходить для відвідування перукаря та косметолога.
Місяць застерігає
Розпочинати роботу над новими проєктами Місяць не рекомендує — успішними вони не стануть, а ось займатися доведенням до логічного кінця проєктів, які було відкладено на певний час, не лише можна, а й потрібно.
