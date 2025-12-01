ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 грудня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 2 грудня?

Місяць розповідає

День, коли минуле — зокрема, й давно та успішно забуте — повертається в наше життя. Мета цього процесу — поставити нас перед розв’язанням питань, які стосуються найрізноманітніших сфер нашого життя і свого часу не отримали остаточного завершення, тож доведеться зробити це зараз, хочемо ми того чи ні.

Місяць рекомендує

Складуться сприятливі умови для продажу навіть залежаного товару — на нього знайдеться несподіваний і щедрий покупець. Час також ідеально підходить для відвідування перукаря та косметолога.

Місяць застерігає

Розпочинати роботу над новими проєктами Місяць не рекомендує — успішними вони не стануть, а ось займатися доведенням до логічного кінця проєктів, які було відкладено на певний час, не лише можна, а й потрібно.

