Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 лютого

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 2 лютого?

Місяць розповідає

День абсолютної гармонії, сприятливий для наведення ладу на всіх рівнях — як на роботі, так і, незважаючи на будній день, вдома.

Місяць рекомендує

Бажано розсортувати документи та речі в шафах, а непотрібне викинути або віддати нужденним. Цього дня також можна вирушати в подорожі — вони виявляться вдалими в усіх розуміннях. Важливо дотримуватися балансу між професійним та особистим життям: найменший перекіс в один бік може спричинити невдоволення, яке виявить або начальство, або близькі й кохані люди.

Місяць застерігає

Не можна ні з ким конфліктувати: можливо, зробити це буде непросто, проте необхідно, якщо, звісно, ми не хочемо отримати натомість конфлікт, який триватиме місяці, а то й роки.

