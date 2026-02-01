- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 лютого
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 2 лютого?
Місяць розповідає
День абсолютної гармонії, сприятливий для наведення ладу на всіх рівнях — як на роботі, так і, незважаючи на будній день, вдома.
Місяць рекомендує
Бажано розсортувати документи та речі в шафах, а непотрібне викинути або віддати нужденним. Цього дня також можна вирушати в подорожі — вони виявляться вдалими в усіх розуміннях. Важливо дотримуватися балансу між професійним та особистим життям: найменший перекіс в один бік може спричинити невдоволення, яке виявить або начальство, або близькі й кохані люди.
Місяць застерігає
Не можна ні з ким конфліктувати: можливо, зробити це буде непросто, проте необхідно, якщо, звісно, ми не хочемо отримати натомість конфлікт, який триватиме місяці, а то й роки.
