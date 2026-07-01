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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 липня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 липня?
Місяць розповідає
День, коли — хочемо ми того чи ні — нам доводиться відповідати за вчинки, скоєні нами раніше. Кожен отримує те, на що заслужив: за добро життя віддячить нам добром, а за зло — злом. І це треба сприймати як урок, зробивши з нього відповідні висновки.
Місяць рекомендує
Незважаючи на те, що це будній день, у вас буде велике бажання відпочити, і не варто йому опиратися: режим релаксу дозволить відновити моральні та фізичні сили, які в цей період починають нас покидати. Також можна сміливо вирушати на шопінг: сьогодні вдасться придбати безліч потрібних і якісних речей, які довго нам прослужать.
Місяць застерігає
Будь-яка дрібниця може стати причиною сварки з друзями чи родичами, що згодом матиме дуже серйозні наслідки, тому цього дня краще утриматися від спілкування з тими, хто нам дорогий.
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