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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 липня?

Місяць розповідає

День, коли — хочемо ми того чи ні — нам доводиться відповідати за вчинки, скоєні нами раніше. Кожен отримує те, на що заслужив: за добро життя віддячить нам добром, а за зло — злом. І це треба сприймати як урок, зробивши з нього відповідні висновки.

Місяць рекомендує

Незважаючи на те, що це будній день, у вас буде велике бажання відпочити, і не варто йому опиратися: режим релаксу дозволить відновити моральні та фізичні сили, які в цей період починають нас покидати. Також можна сміливо вирушати на шопінг: сьогодні вдасться придбати безліч потрібних і якісних речей, які довго нам прослужать.

Місяць застерігає

Будь-яка дрібниця може стати причиною сварки з друзями чи родичами, що згодом матиме дуже серйозні наслідки, тому цього дня краще утриматися від спілкування з тими, хто нам дорогий.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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