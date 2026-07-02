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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 липня?

Місяць розповідає

Один із найскладніших днів місячного календаря, коли сварки та конфлікти виникають повсюдно. Напруженість у стосунках буде наростати від самого ранку, і вже до середини дня може досягти такого рівня, за якого достатньо одного слова — і навіть погляду — щоб посварилися навіть найближчі люди.

Місяць рекомендує

Бажано взяти вихідний, поєднавши цю п’ятницю з наступними вихідними, і провести день наодинці. Якщо ж такої можливості не буде, то слід якомога менше спілкуватися з оточенням. Вільний час бажано присвятити корисному заняттю — наприклад, прибиранню в домі: це допоможе позбутися негативу як на фізичному, так і на моральному рівні.

Місяць застерігає

У стосунках із близькою людиною небезпечно виявляти легковажність: необдуманий вчинок або необережне слово можуть стати причиною серйозного — а в деяких випадках і нерозв’язного — конфлікту. Також цього дня бажано відмовитися від важливих справ — нам просто не вистачить сил, щоб на належному рівні виконати все заплановане.

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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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