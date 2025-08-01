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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 серпня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Луна

Луна / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 серпня?

Місяць розповідає

День, коли можна братися за будь-які проєкти, які досі відкладали на потім, у вихідний день вони, найімовірніше, стануть побутовими. Час також сприятливий для допомоги іншим людям: будь-яка добра справа дасть вагомі плоди і незабаром повернеться сторицею.

Місяць рекомендує

Гарний настрій, у якому ми перебуватимемо від самого ранку, сприятливо позначиться на справах: вдасться за день подужати такий обсяг роботи, на який раніше знадобився б щонайменше тиждень. Можна налагоджувати стосунки з людиною, якій ви нагрубили — як напередодні, так і енну кількість часу тому: важливо визнати свою провину, якщо вона є, і повернути її прихильність.

Місяць застерігає

Новий знайомий може легко зачарувати — і, як наслідок, обдурити, тому, перш ніж вірити малознайомій людині на слово, необхідно хоча б на хвилину замислитися над тим, яку — можливо, неблагородну — мету вона може переслідувати. За жодних умов не варто втручатися в чужі конфлікти, навіть якщо про це попросить близька нам людина.

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