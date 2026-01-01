Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 січня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 січня?

Місяць розповідає

День удачі, яка може усміхнутися всім — без винятку і будь-яких попередніх умов.

Реклама

Місяць рекомендує

Можна братися за реалізацію важливих справ, які — у будь-якому разі — супроводжуватиме успіх. Рекомендується відмовитися від попереднього етапу обмірковування і складання планів, а одразу перейти до дії: якщо упустити можливості нинішнього дня, повторитися він зможе — у кращому разі — через місяць.

Місяць застерігає

До фінансових угод, навіть якщо вони заздалегідь були намічені на цей день, необхідно ставитися з обережністю, а ще краще і зовсім від них відмовитися: велика ймовірність стати жертвою шахраїв і, як наслідок, втратити кошти.

Читайте також: