Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 січня?
Місяць розповідає
День удачі, яка може усміхнутися всім — без винятку і будь-яких попередніх умов.
Місяць рекомендує
Можна братися за реалізацію важливих справ, які — у будь-якому разі — супроводжуватиме успіх. Рекомендується відмовитися від попереднього етапу обмірковування і складання планів, а одразу перейти до дії: якщо упустити можливості нинішнього дня, повторитися він зможе — у кращому разі — через місяць.
Місяць застерігає
До фінансових угод, навіть якщо вони заздалегідь були намічені на цей день, необхідно ставитися з обережністю, а ще краще і зовсім від них відмовитися: велика ймовірність стати жертвою шахраїв і, як наслідок, втратити кошти.
