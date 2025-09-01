Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 вересня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 2 вересня?

Місяць розповідає

День, коли, завдяки потужній позитивній енергетиці можна зрушити гори — звісно, як у переносному, так і в буквальному сенсі слова.

Місяць рекомендує

Не лише можна, а й потрібно спілкуватися з начальством: тим, хто давно мріє про нову посаду або хоче попросити про підвищення заробітної плати, не варто втрачати такий вдалий для переговорів момент. Вільний від роботи час зірки наполегливо радять присвятити близьким людям — насамперед сім’ї.

Місяць застерігає

Не варто звертати увагу на людей, які захочуть зіпсувати гарний настрій, який супроводжує нас від самого ранку: проігнорувавши і слова, і дії, ми повернемо їм їхній власний негатив. Довіряти малознайомим людям не варто завжди, але сьогодні — особливо: навіть якщо вони будуть максимально переконливими, то, найімовірніше, виявляться шахраями, які мають корисливу мету.

