Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли кожному з нас відкривається важлива мудрість, ми розуміємо, наскільки тісно переплетені між собою долі людей — як тих, що живуть на Землі нині, так і тих, хто жив на ній раніше. Це також час доброчинності, коли не можна ні відмовляти в допомозі тим, хто про неї прохатиме, ні чекати від них на вдячність у відповідь — вона має бути безкорисливою.

Місяць рекомендує

Зірки рекомендують уважніше придивитися до людини, яка досі викликала винятково негативні емоції — найімовірніше, вона не така погана, якою здавалася раніше. Витрачати гроші в цей час необхідно ощадливо, інакше ми придбаємо чергову порцію непотрібних речей, якими не будемо користуватися.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна шкодувати себе, оскільки це — неконструктивне — почуття відкине нас назад у всіх сферах життя і діяльності. У жодному разі не можна бажати кому-небудь зла — як на словах, так і в думках — навіть під впливом хвилинного роздратування — великий ризик практично одразу ж отримати у відповідь бумеранг.

