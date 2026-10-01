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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 жовтня?

Місяць розповідає

День посилення інтелектуальних та розумових здібностей, коли життєва мудрість відкриється навіть найменш кмітливим людям — дуже важливо скористатися цією нагодою.

Місяць рекомендує

День, коли професійні питання можна відкласти на другий план, віддавши перевагу господарським — подальше ігнорування їх може призвести до побутового колапсу. Ми отримаємо чудову нагоду спробувати свої сили в педагогіці, передавши знання та досвід тим, хто тільки починає свій шлях у професії, — обов’язково треба нею скористатися.

Місяць застерігає

Не варто ухвалювати важливих рішень — як професійних, так і побутових, зате можна ретельно — аж до найдрібніших деталей — їх обмірковувати, щоб згодом не помилитися. Також це не найвдаліший час для вирішення глобальних завдань — зараз краще зайнятися дрібними і, можливо, не найкращими справами, які, тим не менш, обов’язково потрібно виконати на «відмінно».

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