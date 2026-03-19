Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 березня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 березня?

Місяць розповідає

День сприятливий для старту будь-яких важливих справ, щоправда, починати їх краще в другій половині дня — перша навряд чи виявиться успішною в цьому сенсі. Енергію, яка наростатиме протягом дня, бажано спрямувати на справді важливі та перспективні справи, відмовившись від «дріб’язку».

Місяць рекомендує

Спілкуватися з оточенням — особливо рідними і близьким нам людьми — необхідно з обережністю: роздратування, яке виникне — абсолютно мимоволі — навряд чи посприяє зміцненню наявних стосунків. Ділові переговори будуть вдалими лише в тому разі, якщо на руках опиняться переконливі факти й аргументи — загальні фрази не дадуть нікого схилити на свій бік.

Місяць застерігає

Не варто змушувати себе працювати силоміць: якщо бажання що-небудь робити немає, краще присвятити день відпочинку — це допоможе не припуститися професійних помилок, а заразом і відновити сили, які поки що не досягли належного рівня. Від зустрічей із друзями, навіть якщо їх запланували заздалегідь, краще відмовитися: теми, які виринають у розмові, можуть стати причиною непорозуміння і, як наслідок, серйозної сварки.

