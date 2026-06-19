Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 червня?

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Місяць розповідає

Цей місячний день не підходить для активних дій.

Місяць рекомендує

Проте сидіти склавши руки теж небажано. Потрібно зайнятися тим, на що зазвичай не вистачає часу: розсортувати документи, навести лад у шафах, прибравши з них речі, якими давно ніхто не користується, або приділити час своєму хобі. Цей час також сприятливий для аналізу попередніх дій, роботи над помилками та складання планів на майбутнє.

Місяць застерігає

Не варто ображатися на людину, від якої ми можемо почути неприємні слова — краще подумати про те, які в неї є для цього підстави — можливо, ми самі дали їй вагомий привід для критики та претензій. Також варто утриматися від непроханих порад, навіть якщо здасться, що людина їх потребує: замість подяки вона може висловити нам своє невдоволення.

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