Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 лютого

Місяць

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 лютого?

Місяць розповідає

День кардинальних — революційних — змін, до яких потрібно поставитися з готовністю і розумінням: усе зрештою складеться саме так, як і має бути.

Місяць рекомендує

Будь-які сумніви, які в цей час можуть виникати в нас, необхідно гнати від себе — вони не матимуть під собою підстав, натомість можуть всерйоз нашкодити справам у всіх життєвих сферах. День також сприятливий для зовнішніх змін — можна відвідувати салон краси, робити іншу стрижку, купувати новий одяг, змінювати зовнішність загалом.

Місяць застерігає

Небажано брати на себе проблеми інших людей і намагатися їх розв’язати — їм ми навряд чи допоможемо, а ось собі може серйозно нашкодити. Дуже важливо бути обережними з фінансами — не витрачати зайвого, купувати тільки необхідне, без чого не можна обійтися.

