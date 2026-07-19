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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 липня

Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 липня?

Місяць розповідає

Благодійність вітається будь-якого дня, але сьогоднішній день ніби спеціально створений для добрих справ — не варто обмежувати себе в них.

Місяць рекомендує

Сьогоднішній день — і в цьому сенсі дуже добре, що він припадає на понеділок — максимально сприятливий для розмови з керівництвом: розповідь про ваші професійні ідеї буде не лише сприйнята прихильно, але й практично одразу втілена в життя. Загалом можна ставити перед собою найсміливіші цілі: завдяки енергії, яка переповнюватиме вас від самого ранку, ви зможете встигнути не лише виконати, а й перевиконати свій робочий план.

Місяць застерігає

Нікому не можна відмовляти в допомозі, попросити про яку можуть навіть зовсім незнайомі люди: як згода, так і відмова повернуться до нас бумерангом. Також категорично заборонено обманювати: по-перше, це буде швидко викрито, поставивши нас у незручне становище, а по-друге, зрештою обернеться проти нас.

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Дата публікації
Кількість переглядів
54
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