ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 листопада?

Місяць розповідає

День, коли можна і потрібно підбивати підсумки попереднього місячного місяця і робити з них висновки, а також визнавати свої помилки, просити вибачення в тих, кого образили, і завершувати розпочаті справи. Зробити це слід у першій половині дня — друга ідеально розташовує до відпочинку і складання планів на найближче майбутнє.

Місяць рекомендує

Не варто відмовляти в допомозі тим, хто про неї попросить, — нам це, найімовірніше, не буде нічого коштувати, а для людини така послуга виявиться неоціненною.

Місяць застерігає

За важливі справи краще не братися — однаково досягти успіху в них не вдасться, тож поки що краще навести лад у папках на робочому столі — як реальних, так і цифрових. Не варто призначати на цей час серйозні переговори — порозумітися з діловими партнерами однаково не вдасться, скоріше навіть навпаки — конфлікт, який виник, унеможливить подальшу співпрацю.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie