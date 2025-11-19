- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 листопада
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 листопада?
Місяць розповідає
День, коли можна і потрібно підбивати підсумки попереднього місячного місяця і робити з них висновки, а також визнавати свої помилки, просити вибачення в тих, кого образили, і завершувати розпочаті справи. Зробити це слід у першій половині дня — друга ідеально розташовує до відпочинку і складання планів на найближче майбутнє.
Місяць рекомендує
Не варто відмовляти в допомозі тим, хто про неї попросить, — нам це, найімовірніше, не буде нічого коштувати, а для людини така послуга виявиться неоціненною.
Місяць застерігає
За важливі справи краще не братися — однаково досягти успіху в них не вдасться, тож поки що краще навести лад у папках на робочому столі — як реальних, так і цифрових. Не варто призначати на цей час серйозні переговори — порозумітися з діловими партнерами однаково не вдасться, скоріше навіть навпаки — конфлікт, який виник, унеможливить подальшу співпрацю.
