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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 листопада
Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць впливає на наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 20 листопада?
Місяць розповідає
День, коли дуже важливо бути максимально уважними до інших людей.
Місяць рекомендує
Потрібно знайти час для спілкування з близькими людьми, яким ми останнім часом не приділяємо достатньо уваги — настав час повернути їм моральні борги. Добрі справи, заплановані на цей день, треба робити безкорисливо, не сподіваючись на подяку, інакше вони втратять той сенс, який закладено в них спочатку.
Місяць застерігає
Сьогодні люди стануть надмірно вразливими, підозріливими та образливими, що може призвести до взаємного непорозуміння і конфліктів, які виникають буквально нізвідки. Необхідно зважувати кожне своє слово — будь-яка необережність може завдати співрозмовникові серйозної моральної травми.
Надаючи допомогу незнайомій людині, бажано переконатися, що вона справді цього потребує — прикро буде стати жертвою шахраїв.
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