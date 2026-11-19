Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць впливає на наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 20 листопада?

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Місяць розповідає

День, коли дуже важливо бути максимально уважними до інших людей.

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Місяць рекомендує

Потрібно знайти час для спілкування з близькими людьми, яким ми останнім часом не приділяємо достатньо уваги — настав час повернути їм моральні борги. Добрі справи, заплановані на цей день, треба робити безкорисливо, не сподіваючись на подяку, інакше вони втратять той сенс, який закладено в них спочатку.

Місяць застерігає

Сьогодні люди стануть надмірно вразливими, підозріливими та образливими, що може призвести до взаємного непорозуміння і конфліктів, які виникають буквально нізвідки. Необхідно зважувати кожне своє слово — будь-яка необережність може завдати співрозмовникові серйозної моральної травми.

Надаючи допомогу незнайомій людині, бажано переконатися, що вона справді цього потребує — прикро буде стати жертвою шахраїв.

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