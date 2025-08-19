Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 серпня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 серпня?

Місяць розповідає

День, коли ми не відчуватимемо нестачі в позитивній і творчій енергії, але використовувати її, проте, необхідно ощадливо й обачно. Розв’язуючи важливі професійні — та особисті — питання, потрібно покластися на навколишній світ: «відпустивши» ситуацію у Всесвіт, дуже швидко вдасться отримати її назад, повністю — й успішно — вирішеною.

Місяць рекомендує

Зірки рекомендують відмовитися від розв’язання матеріальних питань і пов’язаної з ними суєти, зосередившись на духовному — це дасть змогу кожному з нас очиститися морально й налаштуватися на позитив. Обов’язково потрібно поспілкуватися з родичами — особливо тими, хто старший від нас за віком.

Місяць застерігає

Не рекомендується братися за реалізацію нових проєктів, ухвалювати важливі рішення й укладати фінансові угоди — з грошима взагалі потрібно поводитися обережно. Небажано додавати до раціону жирну і смажену їжу, також потрібно відмовитися від цитрусових і картоплі в будь-якому її вигляді.

