Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 травня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 травня?
Місяць розповідає
День кардинальних життєвих змін, трансформації та внутрішніх змін, коли зусилля попереднього часу переходять у якість, показуючи, наскільки сильно ми намагалися отримати той чи той результат.
Місяць рекомендує
Важливо бути уважними — обережними й відповідальними — до своїх слів і думок, оскільки все, що ми скажемо — або навіть те, про що ми подумаємо, — особливо це стосується побажань — у цей час обов’язково стане реальністю. До будь-яких подій, хоч би якими вони були, слід ставитися з філософським спокоєм: навіть ті, що видаються неприємними, згодом можуть призвести до сприятливих змін, тож у жодному разі не можна засмучуватися й панікувати.
Місяць застерігає
Не можна починати роботу над важливими проєктами та ухвалювати важливі рішення, особливо якщо вони є спонтанними — усі вони мають бути добре продумані.
