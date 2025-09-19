Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 вересня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 20 вересня?

Місяць розповідає

Спокійний і благодатний день, протягом якого небажано не лише сваритися і скандалити, а й просто підвищувати голос — так ми ризикуємо порушити світову гармонію, а як це на нас зрештою позначиться, передбачити неможливо.

Місяць рекомендує

Незважаючи на вихідний день, можна братися до роботи над проєктами, розрахованими на серйозну перспективу — наприклад, закладати фундамент будинку і садити дерева.

Місяць застерігає

Не варто не лише говорити погано про інших людей, а й припускатися поганих думок про них — бумеранг, який ще ніхто не відміняв, дуже швидко прилетить назад. Своєю чергою стикаючись з агресивно налаштованими людьми, варто виявити стриманість, а ще краще — й зовсім проігнорувати їхні випади, зберігши в такий спосіб своє психічне здоров’я і просто гарний настрій.

