Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 жовтня?

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Місяць розповідає

Потужна енергетика цього дня дозволить втілити в життя будь-які — навіть найсміливіші та найтрудомісткіші — плани.

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Місяць рекомендує

Головне — не витрачати сили на дрібниці, а братися за справді важливі, серйозні та глобальні проєкти; ті ж, що не мають особливого значення, слід відкласти на певний час. Не варто перевантажувати себе розв’язанням побутових питань — вони відвернуть частину енергії, яку можна витратити на набагато важливіші справи. Потужний заряд енергії, який ми отримаємо цього дня, потрібно спрямувати на виконання особливо важливого завдання, яке поставить перед нами керівництво: більшості з нас вдасться впоратися з ним на «відмінно».

Місяць застерігає

Зірки застерігають нас від ухвалення рішень, які можуть докорінно змінити наше життя: одна помилка може дорого коштувати, тому краще дочекатися більш сприятливого моменту. Перепади настрою, які цього дня демонструватиме нам оточення, можуть на деякий час вибити нас зі звичної емоційної колії, тому не варто на них реагувати. Надмірна емоційність також може негативно вплинути на нашу роботу: ми почнемо сумніватися у своїх силах, а це означає, що навіть найпростішу справу не вдасться довести до кінця.

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