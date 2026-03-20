Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 березня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 березня?

Місяць розповідає

День, коли дратівливими — а в окремих випадках і агресивними — можуть стати всі без винятку, виною тому — потік негативної космічної енергії, що накриє Землю. Протистояти його впливу можна буде, зосередившись на чомусь хорошому й припинивши помічати погане. Можливо, це не так просто, як здається, але заради гарного настрою можна й постаратися.

Місяць рекомендує

Будь-які свої дії, навіть якщо вони стосуватимуться домашнього господарства, необхідно ретельно планувати, інакше енергія дня тягнутиме нас у різні боки, а день мине безцільно і марно.

Місяць застерігає

Не можна нічого говорити, не подумавши: необережні — або сказані в запалі — слова можуть стати причиною сварки, а в деяких — особливо складних — випадках і розриву з коханою людиною. Не варто також блокувати негативні емоції: щоб вони не «розірвали» нас зсередини, їх потрібно вихлюпувати — наприклад, займаючись спортом.

