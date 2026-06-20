Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 червня?

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Місяць розповідає

День, коли, відчувши безпідставну впевненість у своїх силах, можна припуститися серйозних — і прикрих — помилок, тому слід уникати зарозумілості та гордовитості у спілкуванні з оточенням.

Місяць рекомендує

Дуже важливо робити добрі справи, не очікуючи нагоди здійснити великий подвиг — навіть, здавалося б, незначний вчинок, спрямований на допомогу іншим, набагато важливіший за серйозні наміри, які так і не вдалося втілити. Перед сном потрібно загадати бажання — воно обов’язково збудеться, або поставити запитання, яке нас цікавить — підсвідомість дасть на нього правильну відповідь.

Місяць застерігає

Від злих намірів, особливо якщо вони стосуються інших людей, необхідно категорично відмовитися, і той факт, що людина об’єктивно їх заслуговує, не повинен слугувати виправданням. Також дуже важливо утриматися від різких і негативних висловлювань: цього дня слова збуватимуться практично одразу — повернути все назад, якщо результат нас не влаштує, не вдасться.

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