Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 грудня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 грудня?

Місяць розповідає

День, коли можна поступово братися до роботи над проєктами, які ми включили до свого плану напередодні, але, оскільки сьогодні вихідний, вони мають бути переважно домашньої — господарської чи побутової — властивості.

Місяць рекомендує

Емоції — як позитивні, так і негативні, яких сьогодні буде більш ніж достатньо, важливо тримати під контролем — вирвавшись на волю, вони можуть накоїти лиха. Тим не менш, не тільки можна, а й потрібно себе балувати — ніхто, крім нас, цього не зробить.

Місяць застерігає

Не варто нічого купувати, як слід не подумавши над тим, чи справді нам потрібна ця річ, чи без неї спокійно можна обійтися — витрати в цей час мають бути помірними.

