Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 квітня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 квітня?

Місяць розповідає

День трансформації та внутрішніх змін, коли наміри попереднього часу перейдуть у явну — відчутну — форму, а все, що буде задумано чи заплановано в цей час, обов’язково стане реальністю. У такий час дуже важливо бути уважними не лише до своїх дій і слів, а й — особливо! — думок: будь-які помилки згодом дуже дорого можуть нам обійтися.

Місяць рекомендує

Розпочинаючи розв’язання важливого питання, якої б сфери життя воно не стосувалося, необхідно дослухатися до свого внутрішнього стану. Починати діяти потрібно тільки в тому разі, якщо існує тверда впевненість у собі та своїх силах, якщо ж її немає, отже, час для таких вчинків ще не настав.

Місяць застерігає

Обставини можуть виявитися сприятливими для того, щоб помститися своїм недругам і кривдникам, але зірки не радять цього робити. Також не можна — хоч би якими благими не були наші наміри — робити що-небудь за інших людей: будь-які дії вони мають вчинити самі, інакше зусилля не підуть їм на користь.

