Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 липня?

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Місяць розповідає

Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, коли сили зла наполегливо випробовують людину на міцність. У такий час ми страждаємо від сумнівів, легко вводимося в оману і віримо в ошуканство, що робить нас легкою здобиччю для шахраїв.

Місяць рекомендує

Уберегти себе та близьких людей від небезпеки можна, дотримуючись обережності в усіх сферах життя. Критику з боку колег, яку ми можемо почути цього дня, не варто сприймати надто близько до серця, як, втім, і повністю ігнорувати її: у ній буде частка правди, тому над нею важливо замислитися.

Місяць застерігає

Не можна довіряти тим, хто обіцяє швидкий прибуток від нескладного проєкту, і вірити в себе та свої сили, незважаючи ні на що. Небажано демонструвати оточенню свою дратівливість — особливо це стосується близьких, сварка з якими може боляче вдарити по наших стосунках. Також не варто робити те, чого ми не хочемо, навіть якщо оточення буде переконувати нас у тому, що це необхідно: користі від такої роботи однаково не буде, а ось настрій серйозно зіпсується.

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