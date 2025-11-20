ТСН у соціальних мережах

Астрологія
99
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 листопада?

Місяць розповідає

День, коли можна отримати необхідні відомості з будь-яких джерел, зокрема й від людей, які нас оточують, головне — правильно ставити їм запитання.

Місяць рекомендує

День сприятливий для того, щоб зайнятися зовнішнім виглядом, змінивши свій імідж: звісно, це можна зробити і самостійно, але все-таки краще буде звернутися до фахівця.

Місяць застерігає

Від роботи над новими проєктами потрібно відмовитися — успішними вони не будуть, тому необхідно зосередитися на тих, що були розпочаті раніше, тим паче, що без цього не можна буде рухатися вперед. Романтичні побачення і зустрічі з друзями також краще перенести на інший час — приємного спілкування однаково не вийде.

99
