Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 21 листопада?

Реклама

Місяць розповідає

День дежавю, коли часто здаватиметься, що щось подібне з людиною вже колись відбувалося.

Реклама

Місяць рекомендує

Деякі ситуації дійсно можуть бути повторенням минулих обставин або поверненням у наше життя людей, які свого часу зникли з нього, а зараз вирішили знову вшанувати нас своєю увагою. Зазвичай це означає, що необхідно виправити помилки, яких припустилися у минулому, або поставити крапки над «і» у стосунках, які досі залишаються незавершеними.

Зірки радять провести день наодинці з собою: можливо, без сторонніх перешкод ми зможемо згадати щось дуже важливе, що дозволить досягти успіху в професії або покращити особисте життя. Значна сума грошей, яка цього дня опиниться у нашому розпорядженні, призначена для важливого придбання, яке ми давно планували — не варто витрачати її на дрібниці.

Місяць застерігає

Не варто жити спогадами, навіть дуже приємними: таким чином можна назавжди залишитися у минулому, а сьогодення і майбутнє, які можуть бути не менш привабливим, пройдуть повз. Також важливо звертати увагу на знаки, які можуть буквально переслідувати нас цього дня: найімовірніше, таким чином зірки попередять нас про можливі життєві зміни. Будь-яка сьогоднішня суперечка стане марним витрачанням часу: довести свою правоту однаково не вдасться, а безглуздість розмови зіпсує настрій.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів