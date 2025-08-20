- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 серпня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 серпня?
Місяць розповідає
День, коли необхідно докласти максимум зусиль, щоб зберегти гарний настрій і душевну рівновагу.
Місяць рекомендує
Вдалими будуть будь-які професійні та бізнес-справи, але особливо пощастить у фінансових питаннях — можливі несподівані виплати або підвищення заробітної плати. Сприятливий час для домашніх клопотів — вдалим буде як невелике прибирання, так і ремонт аж до повного перепланування, який довго відкладався на потім.
Місяць застерігає
У жодному разі не можна нервувати — це може негативно позначитися на життєвих обставинах, а також сваритися з оточенням, грубити й бажати будь-кому поганого: усі висловлені вголос — чи про себе — прокляття обов’язково повернуться до того, від кого виходять. Важливо стримувати емоції, навіть якщо вони вихлюпуватимуться через край: у стані збудження легко можна зробити те, про що згодом доведеться пошкодувати.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 18 до 24 серпня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 18–24 серпня
Місячний гороскоп на 18–24 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Рік Червоного Вогняного Коня — яким буде 2026-й і як він змінить наше життя