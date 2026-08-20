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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 серпня

Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 серпня?

Місяць розповідає

День, коли за допомогою в будь-яких життєвих ситуаціях слід звертатися до представників свого роду — як до тих, хто живе сьогодні, так і до предків, що залишилися в далекому минулому. У цей час можна відчути їхню силу та їхню позитивну присутність у нашому житті.

Місяць рекомендує

Цей день сприятливий для будь-яких романтичних вчинків: можна зізнаватися в коханні, робити пропозицію руки і серця, призначати дати заручин чи весілля та просто домовлятися про побачення — будь-який із цих моментів виявиться щасливим. Якщо хтось із близьких попросить про допомогу — зокрема, й матеріальну — необхідно надати її швидко, без зайвих питань і вагань.

Місяць застерігає

Не варто вірити на слово малознайомим і — особливо! — незнайомим людям, які захочуть скористатися нашою довірливістю у власних корисливих цілях: спочатку потрібно перевірити все, що вони вважатимуть за потрібне сказати, а потім робити висновки щодо того, що можна приймати за правду, а що — ні. Також небажано судити про нову людину у своєму оточенні за першим враженням: найімовірніше, воно виявиться помилковим, і ми оберемо щодо неї неправильну лінію поведінки.

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