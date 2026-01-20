Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 січня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 січня?

Місяць розповідає

День, коли даються взнаки зусилля, яких було докладено місяць, а то й два тому, які, як заведено було вважати, було витрачено даремно: можна сказати, що ми побачимо «паростки» того, що «посіяли» в попередній місячний цикл.

Місяць рекомендує

Відчувши втому, яка стане наслідком перевтоми останнього часу, не варто кидати свою роботу — потрібно продовжувати нею займатися, а там і друге дихання відкриється.

Місяць застерігає

Кожен із нас, чого б ми не домоглися в житті, відчуватиме невдоволення — як своїми досягненнями, так і самими собою. Не варто брати пов’язані з цим переживання близько до серця — вже завтра від них не залишиться й сліду. Також велика ймовірність зустрічі з людиною, яку ми не бачили тривалий час: необхідно поставитися до її появи з обережністю — вона може мати стосовно вас недоброчесну і корисливу мету.

