Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 січня?
Місяць розповідає
День, коли даються взнаки зусилля, яких було докладено місяць, а то й два тому, які, як заведено було вважати, було витрачено даремно: можна сказати, що ми побачимо «паростки» того, що «посіяли» в попередній місячний цикл.
Місяць рекомендує
Відчувши втому, яка стане наслідком перевтоми останнього часу, не варто кидати свою роботу — потрібно продовжувати нею займатися, а там і друге дихання відкриється.
Місяць застерігає
Кожен із нас, чого б ми не домоглися в житті, відчуватиме невдоволення — як своїми досягненнями, так і самими собою. Не варто брати пов’язані з цим переживання близько до серця — вже завтра від них не залишиться й сліду. Також велика ймовірність зустрічі з людиною, яку ми не бачили тривалий час: необхідно поставитися до її появи з обережністю — вона може мати стосовно вас недоброчесну і корисливу мету.
