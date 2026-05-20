Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 травня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 травня?
Місяць розповідає
День пасивної енергетики, події якого спокійні й неквапливі. У цей час зазвичай нічого не відбувається — ні поганого, ні хорошого. Ця місячна доба, на думку астрологів, призначена для відпочинку, але якщо в будній день — ось як цього дня — такої можливості немає, потрібно хоча б відмовитися від різких рухів, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися.
Місяць рекомендує
У професійному плані можна починати роботу над новими справами, від серйозних проєктів ліпше відмовитися. Можна — і потрібно — налагоджувати стосунки — як із друзями або родичами, так і з коханими людьми. День також сприятливий для офіційного оформлення стосунків: шлюб, укладений цього дня, виявиться тривалим і щасливим.
Місяць застерігає
Цього дня не можна висловлювати своє невдоволення чим би то не було — собою, іншими людьми, станом справ і життям загалом: з обставинами, якими б вони не були, потрібно змиритися, а людей, навіть якщо вони нас образили, пробачити.
