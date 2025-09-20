- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 вересня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 21 вересня?
Місяць розповідає
День, коли можна й потрібно мріяти, водночас не вдаючи скромність: роблячи «замовлення» до Всесвіту, потрібно просити по максимуму, в такому разі гарантовано можна буде отримати хоча б половину.
Місяць рекомендує
Відповідаючи на будь-яке запитання, яке поставить перед нами життя, дослухайтеся не до розуму, чиї доводи навряд чи грамотно оцінять поточну ситуацію, а до інтуїції — вона не підведе. Зірки настійливо радять присвятити вихідний турботі про зовнішній вигляд — нинішній день ідеально підходить для відвідування магазинів і салонів краси.
Місяць застерігає
Спілкуватися з близькими людьми сьогодні небажано — сварка, яка почалася в цей час, виявиться тривалою і з серйозними наслідками.
