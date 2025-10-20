- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 жовтня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 21 жовтня?
Місяць розповідає
День позитивної енергетики, який — звісно, умовно — бажано розділити на дві частини: в першій половині дня необхідно закінчити всі розпочаті раніше справи, а в другій можна й потрібно будувати плани на майбутнє, щонайменше на весь наступний місяць.
Місяць рекомендує
Єдиний день місячного циклу, коли мріяти не лише можна, а й потрібно — все, що ми створимо сьогодні у своїй уяві, незабаром стане реальністю, тож головне — опрацьовувати в думках кожну деталь своїх фантазій.
Місяць застерігає
Не можна виявляти надмірну довірливість — вона може привести нас у тенета шахраїв, які не дрімають у будь-який час, а особливо небезпечні в такі — чисті та світлі — дні. Обережність не завадить і в будь-яких фінансових питаннях, особливо якщо матеріальні можливості обмежені — не можна втрачати те, що є в наявності. Будь-які — навіть, здавалося б, незначні — медичні процедури треба перенеси на інший день.
