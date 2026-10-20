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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 жовтня?

Місяць розповідає

Цей день демонструє нам перші результати зусиль, докладених раніше, — у тій чи тій справі: можна зрозуміти, чи правильно ми обрали мету та як працювали над її досягненням.

Місяць рекомендує

У стосунках з іншими людьми на нас може чекати несподіване, але приємне відкриття: людина, до якої ми ставилися з чималою часткою негативу, може проявити себе з позитивного боку, що різко змінить нашу думку про неї.

Місяць застерігає

Необхідно категорично відмовитися від жалю до себе: неконструктивність цього почуття не поліпшить, а серйозно погіршить становище в усіх сферах життя та діяльності — від професійних досягнень до особистого життя. Небезпечно — під впливом недоброї хвилини — бажати неприємностей комусь із оточення, навіть якщо об’єктивно людина цього заслуговує — надто велика ймовірність на власному досвіді дізнатися, як працює закон бумеранга. Не варто також ухвалювати важливі рішення, які можуть кардинально змінити наше життя, — цього дня це заздалегідь виявиться невдалим.

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