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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 червня

Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, який має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 22 червня?

Місяць розповідає

День, коли кількість зусиль, докладених для досягнення мети, перетворюється на якість. Існує велика ймовірність приємних життєвих змін, на які ми так довго чекали.

Місяць рекомендує

Все, що сьогодні станеться у житті, не буде випадковим: кожна подія має передісторію, головне — зрозуміти, які саме наші дії призвели до того чи іншого результату. Цього дня також можна — й потрібно — усвідомлювати свої помилки та робити з них висновки на майбутнє, що допоможе уникнути їх надалі. Сьогоднішній день також сприятливий для рішучих кроків — особливо це стосується приватного життя.

Місяць застерігає

Не варто бути відвертими з людьми, яких ми не дуже добре знаємо: можна легко прохопитися, повідомивши їм важливу для нас інформацію, і невідомо, як вони вирішать нею скористатися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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