Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 грудня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 22 грудня?
Місяць розповідає
Емоційно нерівний день, енергетика якого спочатку хитнеться в бік «мінуса», після чого різко перейде в «плюс», тому конфлікти, які намітилися зранку, не отримають розвитку і досить швидко врегулюються. Такі «гойдалки» не найкращим чином позначаться на нашій психіці, тому небажано гостро реагувати як на печаль, так і на радість.
Місяць рекомендує
Чим би ми сьогодні не займалися, необхідно відчувати впевненість у своїх силах — без неї не вдасться впоратися навіть з найпростішим завданням. Час також ідеально підходить для того, щоб — нехай не одразу, а поступово — перейти на здорове харчування: уже сьогодні можна виключити зі свого раціону шкідливі продукти, замінивши їх на овочі та фрукти.
Місяць застерігає
Надмірна фізична активність може призвести до травм і розтягнень, тому дуже важливо уникати серйозних навантажень. Також не варто нікому пробачати образи — навіть найближчій людині, інакше такий стиль спілкування може стати для неї звичкою, а це навряд чи піде на користь стосункам.