Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 квітня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 квітня?

Місяць розповідає

Цей день — час наукових та інтелектуальних пошуків, а також різного роду наукових досліджень. Він непридатний для активних дій — потрібно вести спокійний і неквапливий спосіб життя, у такому разі на несподіванки — особливо неприємні — чекати не доведеться.

Місяць рекомендує

Оскільки цього дня загострюється інтуїція, і, як наслідок, виявляються телепатія і ясновидіння, можна шукати — і знаходити — не тільки загублені речі, а й зниклих людей і тварин, що загубилися. Можна братися до роботи над новими проєктами, а також залагоджувати матеріальні та фінансові питання — вони виявляться на рідкість успішними.

Місяць застерігає

Зірки не рекомендують висловлювати невдоволення будь-якими життєвими обставинами — особистим життям, кар’єрою, матеріальним становищем. Навіть якщо нас щось не влаштовує, потрібно змиритися з наявним станом справ, тоді найближчим часом він покращиться. Також небажано злитися на людей, які нас образили, — потрібно їх пробачити.

