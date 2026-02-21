- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 лютого
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 лютого?
Місяць розповідає
День добра і милосердя, які рекомендується виявляти до всіх без винятку — все те хороше, що ми зробимо сьогодні, обов’язково — і дуже швидко — повернеться назад.
Місяць рекомендує
Багато хто з нас на власному досвіді зможе переконатися в тому, що скромність — найкоротший шлях у невідомість, тож треба рішучіше відстоювати свою правоту, відкинувши сумніви в собі та своїх силах, які не дають нам спокою останнім часом.
Місяць застерігає
Не варто підпускати близько до себе незнайомців — потрібно дотримуватися соціальної дистанції в магазинах і транспорті: чужі люди можуть порушити ваше біополе.
