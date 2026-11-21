Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць впливає на наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 22 листопада?

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Місяць розповідає

День значних досягнень, які дозволять кожному з нас зрушити гори, іноді — в буквальному сенсі цього слова.

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Місяць рекомендує

Сьогодні у кожного може з’явитися можливість змінити своє життя на краще: пропозиція змінити роботу або переїхати до іншого міста стане знаком — дуже важливо звернути на нього увагу. Тим, хто хоче, щоб сьогоднішня — як професійна, так і побутова — робота була максимально плідною, не можна витрачати час на розкачування — необхідно почати діяти від самого ранку, інакше енергія дня виявиться витраченою намарно.

Місяць застерігає

Небажано спілкуватися з людьми, які дозволяють собі неприємні висловлювання на вашу адресу: якщо сьогодні подібна витівка з боку когось в оточенні повториться, доведеться з ним розлучитися. Надмірна активність, виявлена цього дня, не дозволить виконати все заплановане, навпаки, може завадити цьому через скоєні в поспіху помилки, тож діяти краще без метушні.

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