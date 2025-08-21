- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 серпня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 серпня?
Місяць розповідає
День темної і негативної енергетики, що негативно впливає на людську психіку. Нервове напруження, яке накопичуватиметься протягом усього дня, може негативно позначитися на роботі та ваєминах з іншими людьми, що, зі свого боку, призведе до стресу і до того, що психічне здоров’я похитнеться.
Місяць рекомендує
День бажано провести на самоті: спілкування з іншими — навіть близькими — людьми може призвести до конфлікту, про який доведеться пошкодувати. Якщо спілкування уникнути не вдасться, не можна відповідати брутальністю на брутальність і різкістю на різкість — зло не можна множити завжди, але сьогодні — особливо.
Місяць застерігає
Виходячи на вулицю, потрібно обмежитися відвідуванням продовольчого магазину та аптеки — місць великого скупчення людей бажано уникати. Небажано відвідувати перукарню: зрізавши волосся, можна накликати на себе серйозні неприємності.
