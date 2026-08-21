Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 серпня

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 серпня?

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Місяць розповідає

Найпотужніший з енергетичної точки зору день місячного календаря, який, незважаючи на те, що припадає на суботу, ідеально підходить для розв’язання будь-яких — зокрема, ділових та професійних — питань.

Місяць рекомендує

Енергію цього дня слід спрямувати на творчість: це може бути розв’язанням як ділових, так і побутових питань — залежно від того, що в цьому випадку має першочергове значення для кожного з нас. Проте догляд за своїм домом все-таки стане пріоритетним завданням, яке не варто відкладати.

Місяць застерігає

Слід утримуватися від різких висловлювань, особливо якщо вони стосуються інших людей — конфлікт, що виникне внаслідок цього, може мати дуже неприємні наслідки, тому обережність не завадить. У будь-яких — навіть найскладніших — ситуаціях необхідно стримувати емоції та зберігати холоднокровність. Не варто також перейматися через неприємності, які наразі мають винятково гіпотетичну ймовірність: проблеми потрібно вирішувати у міру їх виникнення.

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