Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 січня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 січня?

Місяць розповідає

День, коли імпровізації неприпустима — йти до поставленої мети потрібно тільки заздалегідь продуманими і прорахованими шляхами.

Місяць рекомендує

Необхідно ретельно продумувати кожну свою дію, але, коли рішення буде ухвалено, не варто піддавати його сумніву — потрібно йти тільки вперед. Сприятливий нинішній день і для примирення з коханою людиною, з якою ми примудрилися посваритися останнім часом, сьогодні вона охоче піде нам назустріч.

Місяць застерігає

Настав час відпустити образу, без злого наміру завдану нам кимось із близьких, — забувши про неї, ми з подивом відчуємо, що дихати стало значно легше, а жити — простіше.

