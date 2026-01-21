ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 січня?

Місяць розповідає

День, коли імпровізації неприпустима — йти до поставленої мети потрібно тільки заздалегідь продуманими і прорахованими шляхами.

Місяць рекомендує

Необхідно ретельно продумувати кожну свою дію, але, коли рішення буде ухвалено, не варто піддавати його сумніву — потрібно йти тільки вперед. Сприятливий нинішній день і для примирення з коханою людиною, з якою ми примудрилися посваритися останнім часом, сьогодні вона охоче піде нам назустріч.

Місяць застерігає

Настав час відпустити образу, без злого наміру завдану нам кимось із близьких, — забувши про неї, ми з подивом відчуємо, що дихати стало значно легше, а жити — простіше.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie