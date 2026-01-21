- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 січня?
Місяць розповідає
День, коли імпровізації неприпустима — йти до поставленої мети потрібно тільки заздалегідь продуманими і прорахованими шляхами.
Місяць рекомендує
Необхідно ретельно продумувати кожну свою дію, але, коли рішення буде ухвалено, не варто піддавати його сумніву — потрібно йти тільки вперед. Сприятливий нинішній день і для примирення з коханою людиною, з якою ми примудрилися посваритися останнім часом, сьогодні вона охоче піде нам назустріч.
Місяць застерігає
Настав час відпустити образу, без злого наміру завдану нам кимось із близьких, — забувши про неї, ми з подивом відчуємо, що дихати стало значно легше, а жити — простіше.
Що на нас чекає 2026 року: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку