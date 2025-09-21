Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 вересня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 22 вересня?

Місяць розповідає

День, як і належить понеділку, бажано присвятити складанню планів на майбутнє, які вже в пообідній час можна буде почати поступово втілювати в життя.

Місяць рекомендує

Прагнучи мети, яку ми поставимо перед собою цього дня, важливо йти до неї крок за кроком, не відволікаючись на дрібниці. Найгірше, що ми сьогодні можемо зробити — це витратити дорогоцінну енергію намарно. Вирішення важливого питання з близькою людиною бажано перенести на другу половину дня — зранку ми будемо налаштовані занадто категорично й нетерпимо, тому спілкування може призвести до сварки.

Реклама

Місяць застерігає

Протягом дня — принаймні до обіду — важливо тримати себе в руках, не допускаючи сплеску емоцій: вони можуть стати причиною прикрої сварки з колегами і, що особливо неприємно, — з начальством. Не рекомендується робити різкі рухи, бігати — і навіть ходити швидким кроком, — а також піднімати важкі речі: будь-яка активність може призвести до травм, тому від неї потрібно відмовитися.